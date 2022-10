Massimo Tarantino ha fermato l'accoltellatore del Carrefour di Assago. "Non sono un eroe"

Massimo Tarantino è stato tra i primi a fermare l'assalitore del Carrefour di Assago-Milanofiori che ha ucciso a coltellate un dipendente del supermercato (il cassiere e Luis Fernando Ruggieri) e ferito gravemente altre quattro persone (tra cui il calciatore del Monza Pablo Marì). "Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe", ha detto Tarantino. "Urlava e basta" ha spiegato ai giornalisti e agli inquirenti

Chi è Massimo Tarantino, l'ex difensore che ha fermato l'aggressore al Carrefour Assago. Gli anni al Napoli

Massimo Tarantino è un ex calciatore. Ha giocato come difensore di Napoli, Inter e Bologna: oggi a 51 anni (nato a Palermo il 20 maggio 1971) e ha chiuso con il calcio giocato nel 2006. Poi è rimasto nell'ambiente come dirigente sportivo (ha subito superato l'esame da direttore sportivo). Dal 1989 al 1996 ha giocato nel Napoli collezionando 100 presenze (con due prestiti a Monza e Barletta) negli anni in cui al San Paolo hanno giocato fenomeni come Maradona, Careca, Alemao, Zola e tanti altri.

Chi è Massimo Tarantino, l'ex difensore che ha fermato l'aggressore al Carrefour Assago. Dall'Inter di Ronaldo al Bologna di Baggio

Poi Massimo Tarantino ha disputato una stagione con la maglia dell'Inter (al fianco di Ronaldo): un'esperienza segnata da un brutto infortunio che condizionò tutta la stagione (esordio in quella successiva in Coppa Italia nella sfida con il Foggia del 24 settembre 1997 vinta 3-2 dai nerazzurri). Quindi il passaggio nel novembre del 1997 al Bologna, dove ha giocato per 5 stagioni (vincendo la Coppa Intertoto) giocando al fianco di Roberto Baggio prima e Beppe Signori poi. Gli ultimi anni in carriera hanno visto Tarantino con Como, nella Triestina e nel Pavia. Appesi gli scarpini al chiodo, Massimo Tarantino ha collaborato prima con il Bologna (da responsabile del settore giovanile), poi con la Roma (con Bruno Conti sempre gestendo il settore giovanile). Dall'estate 2021 è stato direttore tecnico della Spal fino a giugno 2022.