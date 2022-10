Galliani: "Marì accoltellato alla schiena. Nel carrello c'era suo figlio"

Agguato Assago, l'ex calciatore Tarantino ha disarmato l'aggressore

Aveva 47 anni Luis Fernando Ruggieri, l’uomo di origine boliviana morto dopo essere stato accoltellato nel centro commerciale Milano Fiori di Assago da un 46enne italiano, entrato da solo qualche minuto prima nel supermercato. La vittima, dipendente del Carrefour, è deceduta nel trasporto in ospedale. Le altre cinque persone aggredite sono quattro clienti e un altro impiegato. È stato l'ex calciatore Massimo Tarantino a disarmare l'uomo che nel Carrefour di Assago ha accoltellato diverse persone che facevano le spesa, uccidendo un cassiere e ferendone altre quattro (compreso il giocatore del Monza Pablo Mari). L'ex giocatore del Bologna, dell'Inter e del Napoli, ai microfoni di Fanpage.it ha detto: "Non ho fatto niente, non sono un eroe".

"Aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco e non si è accorto di nulla, mi ha detto di aver sentito come un fortissimo crampo alla schiena, che era il coltello di questa persona qui", racconta Galliani fuori dal Niguarda dopo aver parlato con il giocatore. Marì, dopo aver subito il colpo, è rimasto cosciente e ha visto l’aggressore ferire alla gola un’altra persona. Il 29enne ha anche dei tagli sulla bocca, ma non avrebbe riportato lesioni agli organi interni. «È lucido, non è in pericolo ma è qualcosa che ha sconvolto tutti, la squadra voleva venire qui ma ovviamente non è possibile», ha continuato Galliani. Marì è stato poi soccorso e trasportato all’ospedale di Niguarda. L’ad si è detto sconvolto per quanto accaduto: «Quando mi hanno chiamato non ci credevo e anche ora non ho parole".