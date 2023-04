Chi è Victor Boniface, il nuovo Osimhen (con Giroud) nel nuovo Milan

Victor Boniface, Milan sulle tracce del nuovo Osimhen. Calciomercato retroscena

Il Milan si appresta ad affontare Victor (Osimhen nei quarti di Champions League a Napoli: qui dove vedere la partita in tv-streaming) e potrebbe ingaggiare in attacco Victor (Boniface). I rossoneri cercano un centravanti per la prossima stagione da affiancare in rosa a Olivier Giroud (l'attaccante francese rinnoverà al 30 giugno 2024, l'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni secondo quanto trapela) vista la deludente stagione di Divock Origi, uniti agli alti e bassi di Ante Rebic (che comunque resta più una seconda punta). Senza dimenticare i dubbi sul futuro di Zlatan Ibrahimovic (Foot Mercato nei giorni scorsi parlava di addio a fine stagione). Vediamo chi è Victor Boniface, nome caldo per l'attacco del Milan.

Victor Boniface con Giroud per l'attacco del nuovo Milan? Calciomercato rumors

Victor Boniface è un attaccante che ha potenzialmente il profilo giusto per il Milan (ma attenti anche a Lazio, Napoli e Bologna): centravanti alto (1,93) e forte fisicamente, giovane (classe 2000) e rivelazione in Belgio con la maglia del Royale Union Saint Gilloise (sotto contratto sino al 2026), club secondo in Belgio nella Jupiler Pro League a soli tre punti dal Genk, e ai quarti di Europa League contro il Bayer Leverkusen dopo aver eliminato l'Union Berlino agli ottavi con una sua doppietta all’andata e un assist al ritorno. Boniface quest'anno ha segnato 19 reti e sono ben 5 in Europa League (dove è vice-capocannoniere dietro a Marcus Rashford con 6). "Il mercato non mi interessa, sono concentrato sull'Union SG", ha detto Boniface commentando i rumors. "Sogno già la finale (di Europa League), ma la strada è ancora lunga. Questo club mi stra stretto? Lo dite voi, non io". Ma il Milan resta alla finestra...