Lukaku-Inter addio a fine stagione. L'erede di Big Rom? 'Marotta vuole...'

Lukaku, Inter verso il no al nuovo prestito dal Chelsea

Romelu Lukaku e l'Inter si diranno addio per la seconda volta. Nel 2021 ci fu la cessione al Chelsea subito dopo lo scudetto nerazzurro. In questo caso, Big Rom farà ancora rotta verso la Londra blues, ma per fine prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il club di Steven Zhang non avrebbe intenzione di negoziarne un altro. Il motivo? Troppi i 20 milioni investiti nel 2022-23 (tra prestito oneroso e ingaggio all'attaccante belga).

Inter, l'erede di Lukaku: da Firmino e Thuram a Retegui e Openda, i nomi sulla lista nerazzurra. Calciomercato indiscrezioni

L'Inter dunque stando a queste indiscrezioni ripartirà senza Lukaku la prossima stagione e in estate si butterà dunque sul calciomercato per cercare un altro centravanti (tenendo conto che dovrebbe essere rinnovato il contratto di Edin Dzeko, il 37enne bosniaco è in scadenza a fine stagione).

Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra starebbe valutando un paio di profili interessanti a parametri zero: in primis Roberto Firmino (sul 31enne brasiliano del Liverpool c'è anche la Roma che sarebbe pronta a offrire un biennale al giocatore Reds) e Marcus Thuram (non rinnoverà con il Borussia Mönchengladbach, anche se è più una seconda punta che potrebbe sostituire Correa: attenti alla concorrenza internazionale). Piace molto Mateo Retegui: l'attaccante italo-argentino cionvocato in nazionale da Mancini (gol sia nella sconfitta con l'Inghilterra e nella vittoria a Malta nelle qualificazioni di Euro 2024) è probabimente il nome più caldo in lista, anche se il suo prezzo sta crescendo (valutato 18 milioni), con il 23enne Lois Openda del Lens (15 gol in 31 partite) messo sotto osservazione (qui si è parlato di Milan, da sempre molto attento sul mercato francese, ma c'è forse ancor di più la concorrenza del Napoli).

