Napoli-Milan dove vederla: Canale 5 o Sky? Mediaset Infinity o Prime Video?

Napoli-Milan dove vederla: Canale 5, Sky, Mediaset, Prime Video? Champions in tv e streaming

Arriva l'ora del giudizio per Napoli-Milan: martedì 18 aprile alle 21 va di scena allo Stadio Maradona il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-0 di San Siro (gol di Bennacer: Diaz-Maignan, che magie. Kvaratskhelia opaco... qui le pagelle della partita con promossi e bocciati), la squadra allenata da Luciano Spalletti prova a ribaltare le sorti della qualificazione in semifinale (probabile derby italiano con l'Inter che ha vinto 2-0 sul campo del Benfica), forte di una stagione in cui ha mostrato di essere numero uno in Italia (manca solo la matematica per lo scudetto) e del ritorno di Viktor Osimhen. I ragazzi di Stefano Pioli, dopo aver eliminato il Tottenham, cercano un'altra impresa europea. Napoli-Milan dove vederla: Canale 5, Sky, Mediaset Infinity o Prime Video? Tv e streaming, guida veloce per seguire la sfida di Champions League.

Napoli-Milan dove vederla, Canale 5

Napoli-Milan sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 che proporrà i quarti di ritorno di Champions League in diretta dalle 21.

Napoli-Milan dove vederla in tv, Sky

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Napoli-Milan dove vederla in streaming

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta streaming free sul sito di Sportmediaset e in pay su Mediaset Infinity, Sky Go (per gli abbonati Sky) e su Now.

Napoli-Milan telecronaca Canale 5 e Sky

Napoli-Milan in tv e streaming avrà la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin su Mediaset (Canale 5, Infinity e Sportmediaset), mentre la coppia di Sky (Sky Sport, SkyGo e Now) che racconterà i quarti di finale di Champions League sarà composta da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Napoli-Milan probabili formazioni

Il Napoli recupera Osimhen in attacco e Luciano Spalletti gli affiancherà la coppia Kvaratskhelia-Lozano per scardinare la difesa rossonera. Assenti Kim e Anguissa squalificati per i cartellini rimediati nel match d'andata: al loro posto Juan Jesus e Ndombele. Il Milan in formazione tipo dopo il turnover di Bologna, con Brahim Diaz alle spalle di Giroud e Rafael Leao, mentre a centrocampo tornano Tonali-Bennacer-Krunic.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Mario Rui, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Ndombele; Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer; Tonali, Krunic; Leao, Bennacer, Brahim Diaz; Giroud. Allenatore: Pioli.