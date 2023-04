Inter-Benfica dove vederla: Canale 5? Sky? Mediaset Infinity o Prime Video?

Inter-Benfica dove vederla: Canale 5? Sky? Mediaset Infinity? Prime Video? Tv e streaming news

Inter-Benfica vale una semifinale di Champions League. I nerazzurri sono favoritissimi nel match di ritorno dei quarti dopo il 2-0 con cui hanno espugnato lo Stadio Da Luz (con la bellissima dedica di Lukaku dopo il gol che ha chiuso il match). La squadra allenata da Simone Inzaghi sogna un derby italiano in semifinale (contro la vincente di Napoli-Milan: dove vederla? Tv streaming, qui le info) cerca il riscatto dopo l'ennesima sconfitta in campionato (contro il Monza a San Siro, 11 in totale) anche se la zona Champions resta vicina (meno due dal Milan quarto e meno cinque dalla Roma terza). Inter-Benfica dove vederla: Canale 5 o Sky? Mediaset Infinity o Prime Video? Tv e streaming, guida veloce per seguire la Champions League.

Inter-Benfica dove vederla: Prime Video

Inter-Benfica in diretta tv e streaming sarà trasmessa su Prime Video (Amazon) visibile tramite smart tv (compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox) su app o sito ufficiale.

Inter-Benfica tv e streaming

Inter-Benfica in tv su Canale 5 mercoledì 19 aprile alle 21? Niente da fare per chi sperava nel match trasmesso in chiaro. Per questo turno di ritorno dei quarti di Champions League non è prevista la messa in onda della partita. Nè il match andrà in pay su Sky Sport, Mediaset Infinity, SkyGo o Now.

Inter-Benfica telecronaca Prime Video

Inter-Benfica sarà raccontata in diretta tv e streaming su Prime Video, il canale di Amazon, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Benfica probabili formazioni

Simone Inzaghi dovrebbe riproporre la coppia Lukaku-Lautaro in attacco, con Mkhitaryan e Calhanoglu (in vantaggio su Brozovic) a sostegno. Il Benfica recupera Otamendi in difesa (squalificato all'andata) e davanti Gonçalo Ramos, con l'ex Joao Mario alle spalle.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. All. Schmidt