Chiellini-Jordi Alba: ecco cosa è successo prima dei rigori di Italia-Spagna

Giorgio Chiellini e Jordi Alba: il capitano dell’Italia racconta cosa è successo al momento della monetina, prima dei rigori contro la Spagna

Italia-Spagna è una partita che ricorderemo a lungo, non solo per la gioia di aver vinto la semifinale ai calci di rigore, ma anche per lo spettacolo e il fair-play offerto da entrambe le squadre.

Luis Enrique, c.t. spagnolo, è stato giustamente elogiato per i pubblici complimenti alla nazionale italiana, per la quale farà il tifo in occasione della finale contro l’Inghilterra.

Ha catturato l’attenzione anche Giorgio Chiellini, che prima dell’esecuzione dei calci di rigore ha abbracciato Jordi Alba, di fronte all’arbitro. Che cosa è successo tra i due capitani? Dalla tv si è letto bene il labiale del difensore azzurro, che dava del “mentiroso” (bugiardo) all’avversario, con un sorriso molto simpatico.

Alcuni giornalisti spagnoli, un po’ meno sportivi del loro allenatore, hanno ipotizzato che Giorgio Chiellini abbia imbrogliato Jordi Alba, “scippandolo” del diritto di calciare per primo: secondo alcune teorie, chi tira per primo avrebbe più possibilità di vincere.

In realtà, le cose sono andate molto diversamente, come ha spiegato lo stesso Giorgio Chiellini: “Dovevamo decidere le curve dove battere il rigore e l’arbitro ha detto: ‘Rosso da una parte e blu dall’altra'. Quando è uscito il Rosso probabilmente si era confuso Jordi Alba pensando di aver vinto lui il sorteggio e così gliel’ho fatto notare scherzando”.