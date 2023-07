Chukwueze, Leao di destra per il Milan. Preso Okafor. Calciomercato news

Chukwueze-Milan, accelerazione col Villarreal. Calciomercato rossonero le ultime trattative

Il Milan nelle ultime ore ha virato con decisione su Samuel Chukwueze. Se Arnaut Danjuma non ha preso la strada rossonera (andrà all'Everton), il suo ormai ex compagno di squadra invece sembra davvero sempre più vicino al Diavolo. E lui è il vero grande obiettivo di questo calciomercato scoppiettante dalle parti di via Aldo Rossi (da Ruben Loftus Cheek a Capitan America Christian Pulisic, passando per il centrocampista Tijjani Reijnders e Luka Romero arrivato a zero dalla Lazio) grazie al tesoretto arrivato dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle (circa 80 milioni) e senza dimenticare quello della prossima Champions (che porterà a investimenti attorno ai 35-50 mln). I dubbi su cui si era incagliata la trattativa col Sottomarino Giallo erano due: il primo legato al prezzo del cartellino, il secondo per lo status da extracomunitario di Chukwueze che lo metteva in ballottaggio con l'attaccante del Porto Mehdi Taremi. Ma il Milan ha virato a tutta sul 24enne esterno nigeriano autore di 13 gol e 11 assist nell'ultima stagione (rispettivamente 6 e 5 nella Liga): un Rafa Leao della fascia destra, capace di saltare l'uomo, dare superiorità numerica alla squadra e non lasciare più 'solo' il campione portoghese che lo scorso anno a lungo è stato l'unico faro della manovra rossonera (con Theo Hernandez).

Nelle ultimissime ore il Milan si è avvicinato alle richieste del Villarreal: gli spagnoli chiedono 35 milioni nonostante un contratto in scadenza fra meno di un anno, il club rossonero si è avvicinato a quota 30 milioni. Un'accelerazione che lascia ottimisti dalle parti di casa Milan circa la fumata bianca vicina per regalare Samuel Chukwueze a Stefano Pioli.

Chukwueze-Milan, addio Taremi. Arriva Okafor

Il Milan per andare su Chukwueze ha abbandonato la pista Taremi visto che l'attaccante del Porto è anche lui extracomunitario e i rossoneri avevano un solo slot disponibile. Tra Gianluca Scamacca, il 24enne greco Vaggelīs Paulidīs dell'Az Alkmaaar, Folarin Balogun (il talento dell'Arsenal è in orbita Inter, ma servono 40 milioni), Alvaro Morata e il talento del Psg Hugo Ekitike, è spuntato a sorpresa Noah Okafor. Il gioiello del Salisburgo sarà il nuovo attaccante del Milan: qui tutti i dettagli.

Milan-Musah, rilancio e attesa di news da Valencia

Yunus Musah resta un obiettivo primario per completare il centrocampo del Milan dopo Loftus Cheek (che sostituirà Tonali) e Reijnders (al posto di Bennacer, che resterà fuori alcuni mesi la prossima stagione) senza dimenticare i giocatori già in rosa (Rade Krunic e Tommaso Pobega: su di lui l'interesse del Torino, ma la sensazione è che non si toglierà la maglia rossonera). La dirigenza rossonera, come riportato dal Corriere dello Sport, ha alzato l'offertà economica nei giorni scorsi per il 20enne talento americano (passaporto italiano) che per molti è un 'giovane Kessie' e attende una risposta dal Valencia che, nel frattempo, deve risolvere alcune discussioni interne alla società. L'accordo con il giocatore, invece, il club rossonero lo ha trovato da tempo.

