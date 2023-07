Okafor al Milan, è fatta. Colpo a sorpresa nel calciomercato. E Chukwueze...

Okafor al Milan, è fatta per l'attaccante del Salisburgo

Clamoroso colpo di calciomercato del Milan; preso Noah Okafor che andrà ad affiancare Olivier Giroud nella rosa come centravanti. La notizia, che prende tutti in contropiede, viene anticipata da calciomercato.com secondo cui "l'arrivo in Italia dell'attaccante classe 2000, nazionale svizzero di origini nigeriane e in forza alla formazione austriaca dal gennaio 2020 dopo gli inizi con la maglia del Basilea, è previsto per la giornata di domani, nella quale si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto".

Noah Okafor - che arriva dopo aver abbandonato la pista Taremi dal Porto (in quanto extracomunitario) è una punta che può svariare anche a sinistra: tecnico, veloce, salta l'uomo è ha buone doti sotto porta, nel Salisburgo ha segnato 34 gol con 23 assist in 110 partite tra campionato e coppe; nell'ultima stagione, ha siglato 10 reti complessive, è andato a segno anche tre volte in Champions League, una delle quali proprio contro il Milan nel primo match della fase a gironi della competizione.

Non solo Okafor. Il Milan è vicino anche a Samuel Chukwueze, il Rafa leao di destra del Villarreal: accelerazione nelle ultime ore. Qui tutti i dettagli, compresa la situazione e gli ultimi aggiornamenti su Musah.