Chukwueze-Milan, offerta araba e verità sulla mancata partenza per gli Usa. Ibrahimovic torna?

Chukuwueze al Milan, Al-Nassr va a vuoto: niente Arabia Saudita per il Leao di destra

Samuel Chukuwueze è un giocatore del Milan. Il 24enne esterno destro nigeriano passa dal Villarreal al club rossonero (Matteo Gabbia in prestito al Sottomarino Giallo, ma è un affare slegato). Nelle scorse ore il ricchissimo Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo e Brozovic) ha provato un clamoroso sorpasso ai danni del Diavolo forte della sua potenza economica, ma ha trovato la porta chiusa. Il Milan si era mosso bene e per tempo chiudendo l'affare Chukuwueze che diventerà il 'Leao di destra' per 20 milioni di euro più otto di bonus. La stagione appena conclusa lo ha visto autore di tanti dribbling che hanno dato superirità numerica alla squadra con 13 reti e 11 assist in 50 partite complessive.

Chukuwueze al Milan, niente tournée negli Usa e amichevoli contro Juventus e Barcellona

Tutti i dettagli burocratici sono stati sistemati e documenti scambiati tra i due club e l'attaccante nigeriano è atteso nelle prossime ore a Milano, mercoledì visite mediche e firma sul contratto. Chukwueze potrebbe prendere la maglia numero 22. Non andrà negli Stati Uniti: niente amichevoli contro Juventus e Barcellona.

Chukuwueze al Milan, perché non raggiungerà la squadra negli Usa (debutto col Monza)

Il motivo? La tournée made in Usa terminerà il 3 agosto e i tempi tecnici per ottenere il permesso di lavoro e il visto sono troppo lunghi. Da qui la decisione di lasciare Chukwueze in Italia, dove inizierà ad allenarsi a Milanello e poi si preparerà per il probabile debutto con la maglia del Milan l'8 agosto nel Trofeo Berlusconi contro il Monza.

Calciomercato Milan, ottimismo per Musah

Yunus Musah resta il primo nome per il centrocampo del Milan dopo gli arrivi di Ruben Loftus Cheek dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall'Az. Un 'giovane Kessie' per dare forza e dinamismo alla squadra rossonera: il Valencia ha detto no all'offerta da 18 milioni, ma intanto il 20enne americano (passaporto italiano) continua ad allenarsi a parte e c'è ottimismo in casa rossonera.

Ibrahimovic e quel "forse ci vediamo presto... a Rafael Leao

"Un compagno ha girato sul gruppo whatsapp della squadra un suo messaggio di forza: dice che tifa per noi ed è uno di noi. Forse ci vedremo presto", le parole di Rafael Leao su Ibrahimovic nell'intervista a Gazzetta e SkySport fanno sognare i tifosi rossoneri. Zlatan tornerà presto rossonero? Sarà l'uomo che farà da collegamento tra dirigenza e spogliatoio come molti speravano dopo il suo addio al calcio di maggio?

Fenerbahce vicino a Rebic e ci prova con Krunic. Origi e Adli... Calciomercato Milan news

Secondo Sports Digitale in Turchia, il Fenerbahce sta pensando al centrocampista del Milan Rade Krunic. Arrivato a Milanello nell'estate 2019 dall'Empoli, il bosniaco sin ha collezionato 125 presenze e segnato 3 gol in quattro stagioni. Il club turco pare anche vicino ad Ante Rebic: per 6-7 milioni il club rossonero darebbe l'ok alla cessione e l'attaccante croato ci sta pensando. Sul fronte cessioni resta vivo l'interesse del West Ham per Divock Origi (valutazione 6-8 milioni) e il Lille sta pensando al talento francese Yacine Adli.

Le cessioni di Ante Rebic e Divock Origi potrebbero portare più facilmente all'arrivo di un giovane attaccante al Milan (con il giovane Lorenzo Colombo, molto bene contro il Real Madrid, mandato a fare esperienza in prestito dopo la buona esperienza a Lecce): qui i 5 nomi.

Calciomercato Milan: Calafiori e non solo. I nomi per il vice-Theo Hernandez

La cessione di Fodè Ballo Tourè (Fulham, Bologna, Nizza) aprirebbe alla caccia di un terzino sinistro come vice Theo Hernandez. Il nome più caldo è quello di Riccardo Calafiori, ex Roma e ora al Basilea. Attenzione però a Matteo Ruggeri dell'Atalanta e Rogerio del Sassuolo, anche non va esclusa la scelta interna: Florenzi sulla fascia sinistra e Milan che vira sul 22enne Wilfired Singo in scadenza tra un anno a Torino (scambio con Messias), che si alternerebbe a Davide Calabria sulla destra.

