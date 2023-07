Kessie-Juventus, che acccelerata di Giuntoli. E Lukaku... Calciomercato news

Juventus-Kessie, Giuntoli accelera. Calciomercato bianconero news

La Juventus accelera per l'arrivo di Franck Kessie del Barcellona. L'ex centrocampista del Milan è in uscita dal club blaugrana: il campione ivoriano sa che non sarà titolare nella squadra allenata da Xavi e mediata un possibile addio, anche se non è ancora del tutto convinto. Le sirene dell'Arabia Saudita le ha rispedite al mittente, la possibilità di giocare in Premier League non gli dispiacerebbe, ma il club che si sta muovendo con più decisione su di lui è la Juve. Dopo la partita annullata proprio tra i bianconeri e il Barcellona (per l virus gastrointestinale che ha colpito la squadra blaugrana) durante la tournée negli Stati Uniti, Cristiano Giuntoli cercando di convincere Kessie a pronunciare il fatidico 'Sì' che lo unisca in matrimonio alla Vecchia Signora entro il week-end, quando il direttore sportivo della Juventus tornerà in Italia. Giovedì la Juventus e il Barcellona si troveranno a Los Angeles e il direttore sportivo bianconero cercherà l'assalto decisivo.

Lukaku-Juventus, la situazione tra Big Rom e i bianconeri

Tutto fermo per Romelu Lukaku e la Juventus: il club bianconero non può fare passi avanti per l'attaccante del Chelsea visto che è altresì tutto fermo sul fronte Vlahovic e Chiesa (quest'ultimo è l'opzione B per una cessione che permetta alla Juve di monetizzare). Nel frattempo, secondo Sportmediaset non ci sono al momento possibilità per Big Rom e l'Inter di ricucire i rapporti. Per l'attaccante del Belgio resta viva la pista che porta all'Arabia Saudita (Al Hilal) che offre un biennale da 100 milioni a Lukaku e 50 mln per il cartellino al Chelsea. Il club londinese avrebbe già chiuso l'accordo, mentre l'ex centravanti dell'Inter nicchia e vuole essere protagonista in un grande club europeo.

"Bonucci vuole restare alla Juventus"

"Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci,ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante". Alessandro Lucci, agente del calciatore, interviene con una dichiarazione all'ANSA sulle indiscrezioni di mercato su Bonucci. "E' un calciatore di livello mondiale - spiega Lucci -, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve.

