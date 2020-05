Coronavirus, Cina: fallisce il Tianjin Tianhai, l’ex squadra di Cannavaro

Fallita per coronavirus e bancarotta l'ex squadra di Fabio Cannavaro, Alexandre Pato e Alex Witsel. Ma la crisi innescata dalla pandemia del Covid-19 ha costretto alla dichiarazione di fallimento e alla chiusura Tianjin Tianhai, club della Super League cinese. “Data una situazione finanziaria insostenibile, il club non è più in grado di proseguire la sua attività”, è scritto in una nota del club. Nel gennaio 2019 dopo l'arresto del presidente (Shu è stato condannato a nove anni di prigione e multato di 50 milioni di yuan lo scorso gennaio), tutto ha cominciato a precipitare; nemmeno l'intervento dell’Associazione calcistica di Tianjin è bastato.