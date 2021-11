CIR, Rally Liburna, Andreucci si aggiudica la Power Stage

Tra le R2 la Peugeot 208 di Nerobutto precede quella di Nucita

A conquistare i punti extra del Liburna, ultima prova del calendario 2021 del CIR, è stato Paolo Andreucci su Skoda Fabia R5. Sui 2,360 km della Tenuta di Cannetto, l’undici volte campione nazionale, ancora in lotta per la coppa nel Trofeo Terra, è risultato il più veloce del gruppo. Dietro di lui, a 1”6 Umberto Scandola, al via con la i20 New Generation R5 e a 3”6 Andrea Crugnola sulla vecchia i20 R5.

Appena sotto il podio grande bagarre tra Alberto Battistolli e Simone Campedelli, entrambi su Skoda Fabia R5, con il primo ad avere la meglio sul cesenate per appena 3 millesimi.

Sesto a 4”8 Bruno Bulacia su Skoda Fabia EVO, soddisfatto delle sensazioni alla guida, quindi a 5”5 la Fabia R5 di Edoardo Bresolin, rallentato dalla pioggia e dalla scarsa dimestichezza sullo sterrato.

Ottavo Enrico Oldrati su Skoda Fabia R5, non perfetto nella conduzioni e a tratti eccessivamente cauto, poi la Hyundai i20 R5 di Giacomo Costenaro e a 9”2 la Fabia R5 di un contento Emanuele Dati.

Da segnalare la discreta prestazione di Tamara Molinaro e Piercarlo Capolongo su Citroen C3 R5, diciannovesima a 15”90.

Tra le R2 comandano Alessandro Nerobutto e Daniel Taufer su Peugeot 208 Gti davanti alla vettura gemella dei fratelli Andrea e Giuseppe Nucita, con un gap di 25”72 dalla vetta assoluta.

Classifica Rally Liburna dopo la PS 1:

1. Andreucci-Briani Skoda Fabia R5 in 1’40”446

2. Scandola-D’Amore Hyndai i20 R5 +1”166

3. Crugnola-Ometto Hyundai i20 R5 +3”009

4. Battistolli-Scattolin Skoda Fabia R5 +3”937

5. Campedelli-Rappa Skoda Fabia R5 +3”940

6. Bulacia-Der Ohannesian Skoda Fabia EVO +4”837

7. Bresolin-Pollet Skoda Fabia R5 +5”556

8. Oldrati-De Guio Skoda Fabia R5 +6”718

9. Costenaro-Bardini Hyundai i20 R5 +7”562

10. Dati-Ciucci +Skoda Fabia R5 +9”296

(RMMedia)