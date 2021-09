Clarissa Selassié: flirt con calciatori di Juve e Serie A - GF VIP news

GF VIP 2021, Clarissa Selassié si confessa: "Il mio ex mi ricattava e l'ho lasciato. Ho avuto flirt con alcuni calciatori di Serie A, uno gioca nella Juventus"

Esplode il gossip al Grande Fratello VIP 2021. Clarissa Selassié, la più piccola delle tre sorelle che abitano la casa, ha deciso di fare alcune rivelazioni sulla sua vita amorosa a Sophie Codegoni e si tratta di dichiarazioni davvero scottanti.

"Qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. – ha confessato la principessa etiope – Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio". "Sono single, - ha chiarito - ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima”. Clarissa Selassié non ha reso pubblico il nome di questo amore misterioso a cui si sente profondamente legata ma nel corso della conversazione ha aggiunto ulteriori dettagli: "Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF VIP ti lascio’. Così l’ho lasciato io".

Le rivelazioni di Clarissa Selassié non finiscono però qui. La 19enne, nipote dell’ultimo imperatore del Corno d’Africa, ha confessato di aver avuto diversi flirt con calciatori della Serie A: Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…". Anche in questo caso i nomi non sono stati resi pubblici ma non va dimenticato che la stessa Clarissa Selassié ha detto di essere grande amica di Andrea Petagna del Napoli e Fabio Quagliarella della Sampdoria.

