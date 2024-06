Clemente Russo e l'evoluzione del fitness, ecco l'allenamento del futuro

Clemente Russo e evoluzione del fitness, ecco l'allenamento del futuro

Dopo 4 anni di costante crescita, AKUIS, l’azienda che ha portato l’innovazione di Sintesi nel mercato del personal training e della preparazione funzionale allo sport, a RiminiWellness 2024 lancia due nuovi prodotti: Stadia Duo e Stadia Quattro, pensati questa volta per il segmento palestre.

Presentati nella Hall Sud della Fiera dedicata al Fitness, i nuovi prodotti prendono il concept di Sintesi, ovvero i carichi digitali e il design pulito e minimalista, e lo portano a una naturale evoluzione, dove l’essenzialità del prodotto è funzionale a rendere l’esperienza di allenamento semplice, coinvolgente, unica e adatta a un'ampia fetta di pubblico. Il nome "Stadia" richiama l'antica unità di misura greca "στάδιον", utilizzata per le piste di corsa, evocando contesti di gare e allenamenti. Rappresenta anche le fasi di un processo evolutivo e, in ambito tecnico, i meccanismi complessi di un sistema. Stadia simboleggia la versatilità e la ricchezza di funzionalità e risultati possibili.

Stadia, nelle sue configurazioni, è stata pensata come evoluzione della gamma di AKUIS in ottica di usabilità e massimizzazione della postazione in palestra. Inoltre, sostituisce le più diffuse attrezzature da fitness e simula allenamenti funzionali a diverse discipline sportive, con una varietà e completezza ad oggi mai raggiunta da un singolo macchinario. Non è solo un prodotto "space saving", ma è stato creato anche in un'ottica di sostenibilità ambientale, con una cura e attenzione al design da renderlo un trionfo di eleganza e minimalismo. Sintesi e Stadia, entrambe Made in Italy, hanno consumi estremamente bassi e abbattono l’utilizzo di ghisa e plastica grazie allo sfruttamento dei carichi digitali, la tecnologia a motori elettrici che consente di ottenere una resistenza fluida e costante senza venire influenzata dal momento e dalla gravità e attraverso la quale il carico (fino a 100kg e 2kW di potenza) può essere variato in tempo reale e disattivato in qualunque momento.

Clemente Russo: dalla ghisa ai carichi digitali

Clemente Russo, personal trainer e imprenditore nel mondo del fitness, ha accompagnato AKUIS in questo lancio a Rimini. L'ex pugile, due volte campione del mondo di pesi massimi e vincitore di due argenti alle Olimpiadi, si è cimentato sul palco, poco dopo l’unveiling, in una prova dal vivo del nuovo Stadia, commentando: "Provare questo nuovo macchinario è stata un'esperienza davvero incredibile! La tecnologia dei motori elettromagnetici offre un allenamento fluido e innovativo, che supera di gran lunga i tradizionali pesi in ghisa. La sensazione di resistenza controllata e personalizzabile è qualcosa di rivoluzionario. Sono certo che questa innovazione ci porterà a nuovi livelli di performance e benessere, cambiando radicalmente il mondo del fitness, non solo per l'utente ma anche per il business delle palestre. Non vedo l'ora di vedere come questo macchinario trasformerà l'allenamento quotidiano per tutti."