Clemente Russo nuovo Ambassador di Penetron Italia

Penetron Italia Srl ha scelto il suo nuovo Ambassador: sarà Clemente Russo a rappresentare i valori dell’azienda leader nel settore del calcestruzzo impermeabilizzato grazie al proprio sistema integrale-capillare e alla tecnologia innovativa certificata. Una partnership nata per una naturale affinità fra il pugile Russo e Penetron: resilienza, forza, resistenza, la grandezza del peso massimo, l’impermeabilità agli agenti esterni, una corrispondenza perfetta fra l’atleta e le keywords aziendali.Parole sempre presenti nella vita quotidiana di un atleta come Clemente Russo che ha fatto della forza di volontà e della capacità di non arrendersi mai uno stile di vita. Il pugile di Marcianise, infatti, è stato l’unico italiano a partecipare a ben 4 Giochi Olimpici ed è in attesa di capire dal CIO se riuscirà ad avere la chance per qualificarsi alla sua quinta, un’impresa mai riuscita a nessun pugile a livello mondiale e che lo consegnerebbe alla storia di questo sport.

Clemente sarà protagonista di una campagna di Branded Content Strategy Penetron declinata sui propri canali e su quelli dell’azienda; di un video corporate nel quale verranno evidenziati i valori che lo accomunano al brand e all’interno di un evento aziendale. “Sono molto felice di potermi legare a un brand così innovativo come Penetron”, afferma Clemente Russo, “la mia forza e longevità sportiva, bene si accostano ai loro valori aziendali. Essendo un personaggio che si è fatto con le proprie mani, mi sento molto a mio agio inserito nel loro contesti e cantieri dove ogni giorno i loro tecnici e professionisti, portano avanti un accurato servizio di consulenza nella progettazione e supervisione durante importanti lavori”.Penetron International, azienda che ha brevettato il sistema integrale-capillare di impermeabilizzazione e protezione del Calcestruzzo per Cristallizzazione, è presente in 110 paesi nel mondo da 40 anni.“Clemente è per noi fonte di ispirazione e contagioso entusiasmo” dice Enricomaria Gastaldo Brac, “esprime la passione e la dedizione che anche noi dedichiamo al nostro Sistema, una tecnologia innovativa come la nostra deve avere uno staff tecnico-commerciale all’altezza delle aspettative, per garantire durabilità alle strutture in calcestruzzo nel tempo, un valore aggiunto per la committenza, il professionista-progettista e le imprese esecutrici”.