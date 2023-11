Cobolli e Nardi, piccoli Sinner frenano: Next Gen ATP Finals out! Ma...

Cobolli e Nardi, piccoli Sinner... frenano: eliminati alle Next Gen ATP Finals

L'Italia del tennis non centra le semifinali alle Next Gen ATP Finals in corso a Jeddah. I due giovani azzurri protagonisti nel torneo di fine anno che mette in campo alcuni tra i migliori under 21 del mondo (assenti super big come Carlos Alcaraz o Holger Rune) sono stati eliminati nel round robin.

Il 19enne Arthur Fils ha confermato il suo status di favorito chiudendo il gruppo rosso con 3 vittorie su 3. Il campioncino francese, che vanta un best ranking già da numero 36 del mondo (e ha già conquistato un titolo Atp, a Lione), ha battuto anche l'altro talento delle Finals Netx Gen: Dominic Stricker. Il 21enne svizzero (numero 94 del ranking Atp e ottavi di finale agli Us Open quest'anno) perde ma si qualifica anche lui per le semifinali grazie alla vittoria nel tie break del secondo set di questo match.

Eliminato dunque Flavio Cobolli, che dopo la sconfitta al quinto set nel derby con Luca Nardi (3-4, 4-2, 4-2, 1-4, 4-3) si sarebbe qualificato in semifinale solamente in caso di vittorie per tre set a zero di Fils.

Flavio Cobolli comunque torna a casa con la soddisfazione di aver battuto nel girone proprio lo svizzero Stricker in quattro set (4/2, 4/3, 4/1, 4/2), mentre la sconfitta con il forte francese Fils è stata netta (3/1, 4/2, 4/2).

Per Luca Nardi la gioia della vittoria nel derby italiano e le sconfitte con Striker (4/1, 4/1, 4/2) e nel match lottato contro Fils (4/2, 3/4, 2/4, 4/1, 2/4).

Cobolli e Nardi, piccoli Sinner preparano l'esplosione nel 2024

Al di là dell'eliminazione i due giovani talenti azzurri mandano in archivio un 2023 in cui hanno mostrato alcuni acuti interessanti: il 20enne Luca Nardi chiude vicino alla 100 posizione del ranking Atp (115°) e in carriera ha vinto già 5 tornei Challanger (su 6 finali disputate). La sua missione nel 2024 sarà di emergere nel circuito Atp: ha qualità e talento per farlo. Il 21enne Flavio Cobolli vuole continuare a crescere dopo che la top-100 l'ha già conquistata (arrivando sino al 95° a ottobre 2023), ha due titoli Challanger (ad ottobre la conquista di Lisbona), con i suoi primi quarti di finale in un torneo Atp (a Monaco ad aprile) e l'esordio in uno Slam (sconfitto al primo turno da Carlos Alcaraz al Roland Garros).

E tutti due sognano di seguire le orme di Jannik Sinner e dei tennisti azzurri (da Matteo Arnaldi a Lorenzo Sonego, passando per Lorenzo Musetti e un Matteo Berrettini determinato in vista del 2024).

Next Gen ATP Finals, classifica girone

Fils 3-0 (9-3) *

Stricker 1-2 (5-6) *

Nardi 1-2 (5-8)

Cobolli 1-2 (5-7)