Conte: Roma-Napoli mi piacerebbe viverle, ma non in corsa. Ho detto no a...

Antonio Conte: "Roma e Napoli piazze che vorrei vivere"

"Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Prendere una squadra in corsa? No, perché son situazioni create prima", le parole di Antonio Conte che sarà ospite di Francesca Fagnani nel programma "Belve", su Rai 2.

Antonio Conte: "Ho detto no all'Arabia Saudita"

L'ex allenatore di Tottenham e Juventus ha svelato di essere stato contattato da un club del campionato arabo: "Io ho rifiutato. Mancini? Ha fatto qualcosa di storico agli Europei, poi c'è stata la non partecipazione ai Mondiali... - spiega Antonio Conte protagonista a Belve - Sono situazioni che lasciano ferite. Per me sarebbe stata durissima. Ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via".

Antonio Conte e l'addio alla Juventus

Antonio Conte ha parlato anche del suo addio più doloroso: "Quello di cui mi sono un po' pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi... Decisi poi di andare via".