Coronavirus, Adebayor: "Niente donazioni, faccio quello che voglio coi soldi"

Se molti giocatori si stanno impegnando per donare parte dei loro guadagni in delle iniziative contro il coronavirus, c'è anche un calciatore, ex centravanti dell'Arsenal, Emmanuel Adebayor, che è andato fuori dagli schemi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato criticato in patria per la scelta di chiudere il portafogli e non l’ha presa bene, rispondendo in un video. "Per quelli che dicono che non faccio una donazione: è vero non ne faccio. Molto semplice. Faccio quello che voglio fare, mangio quello che voglio mangiare e questa è la cosa più importante. Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a Lomé. Ma sembra che sono stato io a portare il virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così”. Una scelta rivendicata rispetto a quella contraria di ex colleghi come Didier Drogba o Samuel Eto’o: "Sono Emmanuel Sheyi Adebayor e farò sempre quello che voglio. Non sarò nessuno di loro“.