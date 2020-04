Coronavirus, ciclismo: ecco il calendario aggiornato dei prossimi mesi

Con le nuove date del Tour de Franceche si sposta in avanti di 63 giorni, si partirà il 29 agosto da Nizza con arrivo a Parigi il 20 settembre. Confermate dunque le anticipazioni di martedì. Le corse resteranno bloccate almeno fino al primo luglio, poi nel fine settimana prima del Tour, 22-23 agosto, saranno piazzati i campionati nazionali (in Italia quello dei pro’ sarà in Veneto, organizzato da Pippo Pozzato). Nessun cambio di data per i Mondiali in Svizzera, che saranno dal 20 al 27 settembre. Il Giro d’Italia verrà disputato dopo i Mondiali, verosimilmente dal 3 al 25 ottobre. Ancora da stabilire le date della Vuelta e quelle dei Monumenti (Sanremo, Fiandre, Roubaix, Liegi, Lombardia) a cui sarà data la priorità. Mantenuti anche i campionati europei di Trento, 9-13 settembre.

Le linee-guida stabilite dall’UCI

Queste le linee-guida stabilite dall’UCI al termine della riunione che ha deciso il nuovo calendario:

- Il periodo di sospensione delle corse viene esteso di un mese (fino al 1 luglio), mentre per gli eventi World Tour lo stop si allunga fino al 1 agosto;

– il Tour de France viene posposto e avrà luogo quest’anno dal 29 agosto al 20 settembre. Tenere quest’evento nelle migliori condizioni possibili è giudicato essenziale per dare una posizione centrale all’economia del ciclismo e alla sua esposizione, in particolare per le squadre che beneficiano in quest’occasione di una visibilità senza paragoni;

– I Campionati Mondiali su strada 2020 a Aigle-Martigny (Svizzera) sono confermati nelle date originarie, ossia dal 20 al 27 settembre;

– Il Giro d’Italia avrà luogo dopo i Mondiali di ciclismo e sarà seguito dalla Vuelta a España;

– I Campionati Nazionali, organizzati dalle Federazioni nazionali, avranno luogo nel weekend del 22-23 agosto;

– I Campionati Europei su strada sono confermati;

– Le più prestigiose corse di un solo giorno (le Monumento), come Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia avranno luogo in questa stagione, ma con date ancora da definire.

Il calendario aggiornato

- 22-23 agosto: Campionati Nazionali

- 29 agosto-20 settembre: Tour de France

- 9-12 settembre: Campionati europei di Trento

- 20-27 settembre: Campionati Mondiali

- Ottobre: Giro d’Italia (probabilmente tra il 3 e il 25 del mese)

- A seguire e ancora da stabilire: Vuelta a Espana, Monumenti (Sanremo, Fiandre, Roubaix, Liegi, Lombardia)