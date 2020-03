Coronavirus, Cristiano Ronaldo spiega ai figli come disinfettare le mani. VIDEO

La madre Maria Dolores per fortuna è fuori pericolo, e così nella sua Madeira, in Portogallo, Cristiano Ronaldo può anche dedicarsi alla famiglia lontano dai campi da gioco. In un video ripreso da Georgina Rodriguez, sua compagna, CR7 spiega ai suoi figli come lavare le mani, dando loro del disinfettante da spalmare tra dita e palmo. E proprio l'attaccante delle Juve ha messo il video sui social facendo intenerire tante persone. Il tutto in attesa che lui e gli altri calciatori di Serie A tornino a giocare presto su un campo da gioco, lontani più che mai dal Coronavirus.