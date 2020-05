Coronavirus - Fiorentina-Samp, calciatori positivi (asintomatici). Smentita Milan

La serie A torna a fare i conti con il coronavirus. Mentre Lega Calcio e Figc cercano di trovare l'intesa con le istituzioni per far riprendere gli allenamenti collettivi in sicurezza (e in prospettiva provare a fare ripartire il campionato verso metà giugno), emergono i nuovi casi di calciatori positivi al Covid-19. Ha iniziato il Torino con un calciatore, poi la Fiorentina ha comunicato di sei persone del club viola (3 giocatori e 3 dello staff) e quindi è stato il turno della Sampdoria ("tre nuove positività e un ritorno di positività al coronavirus", ha fatto sapere il club blucerchiato). Massimo riserbo per ragioni di privacy sui nomi.

Poi ci sono state voci su alcuni componenti del Milan. Secondo quanto ha riferito l'edizione di Repubblica, il club rossonero ha smentito l'indiscrezione secondo cui ci sarebbero tre positivi nella squadra rossonera (due giocatori e un membro dello staff). Franco Ordine su Il Giornale, ha scritto che "tre rossoneri sottoposti a test sierologici (per rispettare i protocolli della Regione Lombardia che non i ha tamponi per tutti) hanno dato esito positivo, l’hanno fatto da asintomatici e ora hanno guadagnato l’immunità". Ma, come detto, il Milan ha smentito le voci.

Fronte Inter. Tutti negativi i test medici a cui sono stati sottoposti i calciatori nerazzurri per il Coronavirus: lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota. "Tutti i test medici ai quali e' stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi e dal pomeriggio di oggi avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi". "Il Club - conclude il comunicato - mantiene la massima attenzione sui criteri preventivi per la salute dei giocatori e di tutti i componenti della Societa', nel rispetto di tutte le linee guida governative e della tutela della salute pubblica".

I test di queste ore tra i calciatori di serie A portano e magari porteranno, come era prevedibile, alla scoperta di nuovi casi asintomatici. Nulla di clamoroso, è accaduto anche in Bundesliga (che ripartirà regolarmente, clon match rigorosamente a porte chiuse, il 16 maggio). Nei giorni scorsi tre persone, di cui non è nota l’identità, del Colonia sono state trovate positive e sono asintomatiche, ma la formazione tedesca non ha interrotto la preparazione in vista della ripresa del campionato. Il club ha fatto sapere che i tre contagiati sono andati in quarantena per 14 giorni e che “gli allenamenti possono continuare come previsto, secondo le misure di controllo dell'igiene e delle infezioni che sono state messe in atto dal 6 aprile”.

Tornando alla serie A, le buone notizie nelle scorse ore sono invece arrivate dalla guarigione del portiere dell'Atalanta Sportiello (doppio tampone negativo dopo che era risultato positivo il 20 marzo) che fa seguito all'annuncio di Paulo Dybala.