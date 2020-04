Coronavirus, il cuore di Djokovic: una donazione per gli ospedali di Bergamo

Che cuore Novak Djokovic! Il tennista serbo ha fatto un'importante donazione agli ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, come confermato alla Gazzetta dello Sport dal direttore generale dell'Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs. E non è la prima inziativa, già nei giorni scorsi il tennista serbo e sua moglie, Jelena Djokovic, avevano donato un milione di euro per l’acquisto di respiratori e materiale sanitario alla Serbia. “Mai ci saremmo aspettati di vedere anche sul conto corrente della nostra Asst Bergamo Ovest, - ha raccontato Assembergs - una donazione con un così prestigioso mittente. In questi giorni tantissime aziende, enti, associazioni, privati ci sono stati vicini e ringrazio tutti per la generosità dimostrata. Leggere, però, tra i donatori anche il nome del miglior giocatore al mondo di tennis, Novak Djokovic, mi ha emozionato”.