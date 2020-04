Coronavirus, in Liga accordo giocatori-Federazione: in campo ogni 3 giorni

Match ogni tre giorni e interruzioni in ogni tempo di gioco per idratarsi. La Liga sta trovando la formula per tornare a giocare e in Spagna si registra l'accordo tra la Federazione calcistica del Paese e i calciatori. E proprio il presidente dell'associazione che tutela Messi e colleghi, Luis Rubiales, ha assicurato priorità assoluta alla salute dei calciatori e verranno monitorate le temperature nei mesi più caldi per giocare con le giuste condizioni. L'assocalciatori spagnola (Afe), inoltre, ha fatto un passo indietro alla posizione iniziale accordandosi con la federazione per giocare ogni 72 ore (inizialmente l’accordo con la Liga prevedeva di scendere in campo ogni 48 ore, mentre adesso la federazione, Rfef, impone che siano 72).