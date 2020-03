Coronavirus, Juventus: "Tagliati compensi a Sarri e calciatori"

La Juventus ha comunicato di aver raggiunto un'intesa con i calciatori e l'allenatore della prima squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della stagione in corso. "L'intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilita' di marzo, aprile, maggio e giugno 2020" spiega la societa' bianconera, aggiungendo che "nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti". L'intesa raggiunta con Sarri e calciatori consentira' alla societa' di "risparmiare" circa 90 milioni di euro sull'esercizio 2019/2020. "Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero - si legge nella nota - la societa' e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell'effettiva conclusione delle stesse. Juventus desidera ringraziare i calciatori e l'allenatore per il senso di responsabilita' dimostrato in un frangente difficile per tutti".

Gravina 'accordo Juve esempio per tutto il sistema'

"L'accordo raggiunto dalla Juventus e' un esempio per tutto il sistema". Così dichiara all'ANSA il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Ringrazio Giorgio Chiellini, i suoi compagni e Maurizio Sarri perche' nel solco della collaborazione che la Federazione auspica da giorni, hanno posto l'interesse generale al centro della loro interlocuzione con il club"