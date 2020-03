Coronavirus, Mourinho aiuta un'associazione a consegnare cibo agli anziani

Se è soprannominato "Spacial One" qualcosa vorrà dirà. José Mourinho ha fatto una visita davvero speciale lunedì 23 marzo ad acluni anziani della zona nord di Londra. È infatti sceso in campo al fianco dell'associazione Age UK per distribuire beni di prima necessità alle persone chiuse in casa per l'emergenza coronavirus. Un piccolo aiuto per coloro che saranno costretti a rimanere nella propria dimora almeno per le prossime tre settimane, seguendo i consigli delle autorità sanitarie britanniche. Un gesto che ha subito fatto il giro del web e riscosso il plauso di tutti i tifosi, del Tottenham e non solo.

Oggi josè #Mourinho ha aiutato una associazione londinese a consegnare cibo agli anziani.



Well done mister👏#Covid_19



pic.twitter.com/s1bDNn8aKM — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) March 23, 2020