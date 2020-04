Coronavirus, Premier League: Arsenal-Brighton primi club tornati ad allenarsi

Coronavirus, Premier League: Arsenal e Brighton primi club tornati ad allenarsi

In Inghilterra l'Arsenal e il Brighton sono i primi club che scendono in campo per gli allenamenti, dopo la sospensione del 13 marzo per l'emergenza coronavirus. La squadra di Mikel Arteta è tornata all'opera nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come il mantenimento della distanza, il lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori in ciascuno dei 10 campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d'allenamento di massimo un'ora. Il "Project restart", ovvero il piano della Premier di rimettersi in gioco dopo la sospensione del 13 marzo, sarà ufficializzato in settimana. Il Times e la Bbc hanno diffuso la notizia secondo cui la Premier prevede di riprendere l'8 giugno, per concludersi a fine luglio.

Come in Italia

Come in Italia, gli allenamenti di gruppo dovrebbero scattare il 18 maggio. I club venerdì discuteranno le diverse opzioni per il ritorno in campo a porte chiuse. La decisione finale tuttavia, spetterà al governo del Regno Unito che, a sua volta, ha avviato degli incontri con i medici e le Federazioni sportive per affrontare la questione.