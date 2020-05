Coronavirus, Premier League: nessuna quarantena di squadra se c'è positività

Se la Premier League riprendesse e un giocatore risultasse positivo al Covid-19, la squadra di appartenenza non dovrà andare in quarantena, come spiega l'indiscrezione del The Independent, secondo la quale soltanto il calciatore verrà isolato in base ai protocolli studiati per l'eventuale ripresa. Il chief executive della Premier League, Richard Masters, ha spiegato che è ancora tutto allo studio e che si attende l'ok del governo e degli esperti. I giocatori, per esempio, sarebbero contrari a ripartire con questa modalità. L'idea è di cominciare gli allenamenti collettivi il 18 maggio, mentre il campionato potrebbe riprendere a metà giugno. Ma mercoledì è in programma un incontro che potrebbe risultare decisivo.