Coronavirus, Rai cancella lo sport: i programmi che saltano. Resta solo...

Rai: coronavirus cancella sport, Quelli che il calcio', via 'Dribbling' stop

Via 'Quelli che il calcio', via 'Dribbling', niente 'Domenica Ventura' e Tg Sport. Lo stop allo sport in tutta Italia per l'emergenza coronavirus impone, da sabato 14 marzo, il sacrificio di (quasi) tutte le trasmissioni sportive targate Rai.

Rai, resta la Domenica Sportiva

Resta in piedi soltanto ‘La Domenica sportiva’ di Raidue ma in formato ridotto (durerà soltanto un’ora) per occuparsi delle ripercussioni del coronavirus nello sport, a partire dalle coppe internazionali. Per la seconda volta nella sua storia la trasmissione andrà in onda dagli studi di Roma (ha già cominciato a farlo domenica scorsa) e non da Milano.