Coronavirus, svolta in Premier League: via agli allenamenti a gruppetti

Svolta in Premier League. I club hanno votato all'unanimità il "Project restart", il protocollo che permette di tornare ad allenarsi, seppur in piccoli gruppi. Un primo ma importante passo sulla strada della ripresa del campionato, che in Inghilterra si augurano possa avvenire a metà giugno. Dopo un consulto tra giocatori, allenatori, medici dei club, virologi e governo, il protocollo garantisce la sicurezza di tutti, nella speranza che la Premier possa ripartire. Il confronto ora passa allo step successivo, cioè il protocollo per tornare agli allenamenti in cui sia consentito anche il contatto fisico e quindi disputare le partitelle.