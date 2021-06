CR7, Beckham, Neymar: calciatori e icone di stile, le acconciature più sexy

Ormai da tempo i calciatori non sono più “solo” atleti, ma anche icone di stile. Per questo non deve stupire che durante gli Europei si siano registrate ricerche piuttosto particolare su Internet: dal biondo platino dell’inglese Foden, all’ossigenatura dello svizzero Xhaka, che alla vigilia della gara con gli Azzurri ha detto addio al suo nero corvino.

Una ricerca su SEMrush, strumento fondamentale per chi lavora in Rete, ha consentito di stilare la classifica dei calciatori “top” del primo semestre 2021… non per capacità tecniche, ma per il numero di ricerche dedicate alla loro acconciatura!

La graduatoria riserva qualche sorpresa. Non certo per il primo posto di Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più popolari sul Web, quando per il secondo posto di David Beckham, che ha smesso di giocare ormai da otto anni: nel suo caso, probabilmente incide la curiosità per un personaggio che negli anni d’oro sfoggiava un famoso ciuffo al vento e che di recente si è sottoposto al trapianto di capelli e barba!

Al terzo posto c’è Neymar, tanto estroso sul terreno di gioco quanto dal parrucchiere. Certamente colpisce la scarsa attenzione per i protagonisti della Serie A italiana, che rispecchia un calo anche tecnico. Nella Top 10 ci sono però l’inglese Grealish, corteggiato anche dalla Roma, e il capitano del Galles Bale, che contro gli Azzurri si è letteralmente “mangiato” un gol che sembrava già fatto.

In graduatoria c’è anche un altro ex calciatore, curiosamente anche lui inglese e con un passato nel Manchester United: Wayne Rooney.

