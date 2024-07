Cristian Totti cambia ancora squadra: dove andrà il figlio dell'ex numero 10 della Roma

Cristian Totti si trasferisce in Serie D al Matera. Il figlio dell'ex capitano della Roma ha avuto il benestare del padre

Cristian Totti, figlio dell'ex capitano della Roma e di ruolo attaccante, inizierà una nuova esperienza in Serie D e più precisamente al Matera. Per lui si tratta della quarta squadra in un anno. Fino a gennaio il diciannovenne ha militato nel Frosinone, con cui ha debuttato in Primavera segnando anche un gol. Successivamente si è trasferito al Rayo Vallecano, in Spagna, per giocare nella Juvenil C, ovvero la terza squadra del club che partecipa al campionato locale.

Sei mesi dopo Cristian Totti è rientrato in Italia all'Avezzano, sempre in Serie D. I problemi economici del club, con l'arresto del presidente per autoriciclaggio e truffa aggravata, hanno però spinto il giovane calciatore a cambiare squadra. L'ok al trasferimento a Matera sarebbe arrivato anche dal padre Francesco Totti, che non ha mai fatto pressioni sul figlio, lasciando a lui le decisioni sulla propria carriera sportiva.