Ilary Blasi, la strategia contro Totti: colpire duro al portafoglio

Ilary Blasi vince su Totti a livello economico. L'ex letterina prepara un nuovo documentario per Netflix e a ottobre sarà al cinema con una commedia di Morelli

La battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua e si fa sempre accesa. Al momento la soubrette sembra in vantaggio sull'ex marito, almeno se si guarda all'aspetto economico. Dopo la separazione, secondo quanto riporta Dagospia che cita il Nuovo, Ilary Blasi avrebbe incassato circa 600mila euro per il documentario "Unica" su Netflix in cui ha raccontato tutta la vicenda e punta a intascare una bella cifra anche dalla sua autobiografia "Che stupida". Non solo, si vocifera che l'ex letterina starebbe lavorando a un nuovo documentario per Netflix in cui mostrerà la sua nuova vita con il nuovo compagno Bastian Mueller.

Per Ilary Blasi l'addio a Totti sembra aver significato una rinascita a livello professionale. Non solo conduce Battiti Live ma sarà il volto de La Talpa. Poi uscirà anche al cinema con la commedia "L'amore e altre seghe mentali" diretta da Giampaolo Morelli e in uscita il 17 ottobre. "Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace", ha dichiarato il regista.

Per Totti, invece, la situazione è totalmente differente. L'ex capitano della Roma ha dovuto versare 1,5 milioni di euro di IVA non pagata per le sue comparsate in TV e nel frattempo paga gli alimenti per i tre figli e ha dovuto dire addio alla villa dell'Eur, che è rimasta alla Blasi. Il numero 10 si consola comunque nel superattico di Vigna Clara condiviso con la sua nuova compagna Noemi Bocchi.