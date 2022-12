Cristiano Ronaldo incredibile, c'è l'accordo: "Fino al 2030"

“Ronaldo firmerà con Al Nassr”

Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr sono a un passo dal matrimonio. Secondo quanto rivela Marca, CR7 è pronto a firmare per due anni e mezzo per la squadra saudita. Il club non smentisce e l'accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore (anche perché stando alle indiscrezioni delle scorse ore potrebbe esserci un ultimatum decisivo nella proposta), appena l'ex stella di Juventus e Real Madrid andrà a Riad per mettere nero su bianco l'ultimo contratto della sua vita calcistica.

Ronaldo-Al Nassr e Arabia Saudita fino al 2030

Due anni di contratto con l'Al Nassr, ma l'accordo di Ronaldo va oltre: quando smetterà di giocare diventerà ambasciatore dell'Arabia Saudita, fino al 2030. CR7 sarà l'uomo immagine per lanciare la candidatura del Paese a ospitare i Mondiali del 2030, insieme a Egitto e Grecia.

Ronaldo-Al Nassr, 250 milioni di ingaggio

Da calciatore Cristiano Ronaldo per i prossimi due anni dovrebbe percepire circa 200/250 milioni di euro a stagione (tra ingaggio e soprattutto sponsor), la cifra secondo i rumors dovrebbe aumentare quando il 5 volte Pallone d'Oro diventerà ambasciatore dei Mondiali 2030. Sembrano dunque evaporare le speranze di vedere ancora Cristiano Ronaldo in Europa e Champions League: dopo la separazione con il Manchester United (ufficializzata prima dei Mondiali di calcio in Qatar) erano girate diverse voci, da un ritorno di fiamma del Chelsea al Real Madrid (nei giorni scorsi è andato ad allenarsi dai blancos), passando pure per l'accostamento di CR7 ad alcune squadre italiane (Napoli, Roma con Mourinho e Milan). Tra voci e fantamercato però nulla si è concretizzato e dunque per lui il futuro sarà quasi certamente in Arabia Saudita con l'Al Nassr