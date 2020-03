Cristiano Ronaldo, mamma Dolores sta meglio. La situazione

Ronaldo, la mamma sui social: "Tornerò presto" - "Voglio dirvi che mi sto riprendendo bene. Mi lamento solo di dover restare sdraiata a letto per molte ore,ma so che è per il mio bene. Tra qualche giorni riprenderò la mia normale routine, se Dio vuole tutto questo sarò solo uno spavento". Così su Instagram, Maria Dolores dos Santos Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, che due giorni fa è stata colpita da un ictus nella sua casa di Madeira.

"Sono consapevole di quello che mi è successo e sono sicura di essere stata fortunata - aggiunge la 65enne madre del 5 volte pallone d'oro -. Ringrazio lo staff medico e tutti i professori che mi hanno accompagnato fin dal primo momento, ringrazio per i messaggi di supporto costante, ringrazio per la catena di preghiere e per le energie positive. Grazie a tutti".