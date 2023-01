CR7 Guadagnerà 385 euro al minuto. Potrà comprarsi un rolex all'ora

Ronaldo all'Al-Nassr: 555mila euro al giorno, 23mila euro all'ora

Cristiano Ronaldo guadagnerà all'Al-Nassr duecento milioni di euro a stagione, ma cosa potrebbe fare, nel concreto, con tutti quei soldi? Il sito internet www.calciomercato.com ha fatto un rapido calcolo, e trovato che CR7 percepirà al mese oltre 16,6 milioni di euro, ovvero 555mila euro al giorno, 23mila euro all'ora e l'assurda cifra di 385 euro al minuto. Andando ancora più a fondo con le operazioni, il portoghese si appresta a mettere in tasca una banconota da 5 euro, una moneta da 1 e qualche spicciolo ogni secondo che passa. Quasi 6,50 euro al secondo.



Può dunque comprarsi un rolex all'ora, per esempio, oppure un paio di jet privati o di attici nella zona più in di Roma al mese. Al secondo potrebbe farsi fare una mezza dozzina di caffè al bar e gli rimarrebbe pure qualche spicciolo, ma non avrebbe il tempo di spenderlo, che avrebbe già ripristinato il portafogli. Insomma, impressionante.