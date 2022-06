Damiano Tommasi candidato Sindaco a Verona e gli altri sportivi in politica

Damiano Tommasi

L'ex centrocampista della Roma ed ex numero uno dell'Associazione Italiana Calciatori è l'ultimo di una lunga serie di giocatori che, dopo il ritiro, si sono dedicati alla politica con risultati alterni. L'ex Roma e Verona ha avuto anche esperienza nelle istituzioni calcistiche sia come presidente dell'Aic dal 2011 al 2020 che come consigliere federale della Figc.