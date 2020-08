David Silva alla Real Sociedad. Rabbia della Lazio. E Tare...

DAVID SILVA ALLA REAL SOCIEDAD. LAZIO, TARE: "RISPETTO PER IL CALCIATORE, NON PER L'UOMO"

"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo". Lo scrive in una nota il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, dopo la notizia della firma del contratto biennale del giocatore con il club basco. Il club di Lotito era sembrato vicinissimi all'ex giocatore del Manchester City: aveva offerto un ricco triennale nelle scorse settimane. Tare aspettava una risposta in queste ore e questa è arrivata indirettamente, con l'accordo ufficializzato tra il 34enne spagnolo e la Real Sociedad.

DAVID SILVA, NIENTE LAZIO: FIRMA CON LA REAL SOCIEDAD

La conferma ufficiale è arrivata nella tarda serata di lunedì: il club basco Real Sociedad ha ingaggiato David Silva con un contratto di due anni. Silva ha fatto parte della squadra spagnola che ha vinto due campionati europei e una Coppa del mondo, e ha trascorso 10 stagioni al Manchester City, dove ora si pensa di costruire una statua in suo onore.