Dazn sul digitale terrestre? Highlights serie A a Sky? Le decisioni della Lega

Dazn-digitale terrestre e highlights serie A a Sky: le decisioni della Lega Calcio

Non e' emersa la possibilita' di obbligare Dazn a trasmettere la Serie A sul digitale terrestre nel corso dell'assemblea di Lega Calcio. Lo riporta l'ANSA secondo "non è stata trattata dai club presenti in videoconferenza nemmeno la richiesta delle scorse settimane da parte di Sky per rimettere all'asta gli highlights del campionato, dopo il no da parte delle stesse societa' nei mesi scorsi".

Dazn audita da assemblea Lega, "clima collaborazione. Incremento audience del 10% rispetto a stagione 2019/20

Audizione di Dazn e di Publitalia, che raccoglie la pubblicita' per la piattaforma streaming, all'assemblea della Lega di serie A: e' stata l'occasione per fare il punto sull'audience e sulla performance degli ultimi weekend. "Siamo soddisfatti del clima di collaborazione riscontrato oggi con la maggioranza dei club presenti all'Assemblea di Lega Serie A", ha fatto sapere Dazn in una nota, "anche alla luce della stabilita' della performance riscontrata negli ultimi weekend, abbiamo avuto modo di chiarire ulteriormente i temi legati alla misurazione dell'audience e i risultati ottenuti in queste prime giornate di campionato". "Il mercato sta dando fiducia all'offerta di Dazn registrando un incremento dell'audience di oltre il 10%, rispetto alla stagione 2019/2020 (ultima stagione pre-pandemia)", sottolinea la piattaforma streaming, "trend che si dimostra ulteriormente in crescita e che fa prevedere un ulteriore rialzo del 20% nel proseguo del campionato". "Questo dato positivo", viene sottolineato, "e' confermato anche dall'aumento, oltre il 10%, del numero totale di aziende chestanno investendo sul prodotto Serie A, in linea con un incremento gia' registrato di oltre il 10% di introiti pubblicitari sul girone d'andata. Trend che conferma la coerenza della performance tra dati, audience e revenue. Da ultimo, ci teniamo a sottolineare che, oltre a lavorare con i nostri partner e con i principali operatori del mercato, siamo assolutamente disponibili, in questo momento di transizione tecnologica e relativa alla misurazione dell'audience, adun dialogo costruttivo e costante con tutti gli stakeholders del mercato".