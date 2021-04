Daniele De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani

De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani

Daniele De Rossi sarebbe ricoverato all'ospedale Lazzaro Spallanzani della Capitale per accertamenti legati al covid.

L'ex capitano della Roma e ora componente dello staff tecnico della Nazionale ieri ha fatto una Tac d’urgenza al San Camillo, in queste ore è stato ricoverato allo Spallanzani in via precauzionale. L'ex centrocampista della Roma, attualmente nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana insieme ad altri tre membri dello staff azzurro.

Le condizioni di Daniele De Rossi sarebbero discrete e, secondo quanto riporta l'Ansa, il ricovero di Capitan Futuro sarebbe solo precauzionale.