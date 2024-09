De Rossi-Roma, Juric o Allegri: la verità sul nuovo allenatore giallorosso

De Rossi-Roma: Stefano Pioli vola in Arabia Saudita

L'esonero di Daniele De Rossi da allenatore della Roma ha preso alla sprovvista un po' tutti: non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. E' subito partito il toto-mister giallorosso e sono usciti tantissimi nomi: il primo è stato quello di Stefano Pioli, ma l'ex tecnico del Milan sta per prendere la guida dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic in Arabia Saudita. Poi ecco spuntare indiscrezioni di ogni genere: da Maurizio Sarri a Jurgen Klopp, passando per Thomas Tuchel e Claudio Ranieri.

Quindi due nomi si sono scaldati più di tutti: Massimiliano Allegri e Ivan Juric. L'allenatore livornese è il sogno un po' di tutti (compresi i tifosi del Milan se dovesse saltare Paulo Fonseca, attenti a come andrà il derby domenica contro l'Inter...) ma pare lontano.

Allegri-Roma? No Ivan Juric prossimo allenatore giallorosso dopo De Rossi

Chi si è avvicinato a grandi passi nel centro di Trigoria è l'ex mister del Torino di Urbano Cairo. L'agente di Ivan Juric, Beppe Riso e la Roma stanno definendo i dettagli: si parla di un accordo sino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Dunque sulla panchina della Roma domenica 22 settembre alle 18 nel match in programma all'Olimpico contro l'Udinese dovrebbe sedere Ivan Juric.

