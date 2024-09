Roma, Daniele De Rossi esonerato da allenatore. E al suo posto... Clamorose indiscrezioni per la panchina giallorossa

Calcio: Roma, esonerato Daniele De Rossi

"L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra".

La stagione della Roma era iniziata in salita con 3 punti in 4 partite: pareggi sul campo di Cagliari, Juventus e Genoa (domenica scorsa con beffa al 96° al gol di De Winter) e la sconfitta casalinga nella seconda di campionato all'Olimpico con l'Empoli (1-2).

Daniele De Rossi esonerato dalla Roma. I 3 nomi caldi per la successione sulla panchina giallorossa

"Dopo il pareggio con il Genoa i Friedkin sono sbarcati a Roma, il viaggio non era stato annunciato", scrive il Corsport. Che lancia un'indiscrezione sul possibile successore spiegando che "spunta il nome di Stefano Pioli". L'ex allenatore del Milan (si parla di rescissione in queste ore) però in queste ore sembrava davvero aun passo dall'Arabia Saudita (Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic).

Attenzione però anche a Maurizio Sarri e a Max Allegri che diversi rumors danno in corsa per la panchina della Roma dopo questo clamoroso esonero di Daniele De Rossi.

De Rossi-Roma: dall'arrivo al posto di Mourinho alla semifinale di Europa League

Daniele De Rossi era approdato sulla panchina giallorossa a gennaio, dopo l'esonero di José Mourinho: con lui la Roma era stata protagonista di un buonissima seconda parte di campionato che aveva fatto sognare la qualificazione in Champions sino quasi alla fine (poi andata al Bologna, con i capitolini sesti e in Europa League). Il cammino in Europa League aveva portato la squadra sino alla semifinale (contro il Bayer Lerverkusen) dopo aver eliminato il Milan ai quarti. A giugno. La Roma aveva annunciato il rinnovo del contratto di De Rossi fino al 2027, ora l'esonero.