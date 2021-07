Diego Armando Maradona Junior: "Italia-Argentina, una sfida da Mano de Dios"

L’Italia campione d’Europa contro l’Argentina campione del Sudamerica. Una sfida speciale nel nome di Diego Armando Maradona, da giocare al posto della Confederations Cup, al momento sospesa

La Fifa ha accettato la proposta di una supersfida Italia-Argentina, da disputarsi in uno dei due stadi intitolati a Diego Armando Maradona: l’ex San Paolo di Napoli o quello di Buenos Aires.

Sarebbe il modo migliore per ricordare il mitico “Pibe de Oro”, il cui figlio Diego Armando Maradona Junior dice: “Qualcuno da lassù ha esultato parecchio. Penso che non sia un caso che sia l’Italia che l’Argentina abbiano vinto”, rimarcando a mowmag che: "giocatori come mio padre non ne nasceranno più, il paragone non esiste né con Messi, né con nessuno al mondo”, ha detto in un’intervista a MOW.

Chissà se veramente “La mano de Dios” ha contribuito al successo degli Azzurri sul campo dell’Inghilterra e dell’Albiceleste su quello degli eterni rivali del Brasile. Di sicuro la sfida tra Italia e Argentina, tra Jorginho e Messi, incanterebbe tutti gli amanti del calcio.

