Diletta Leotta in contropiede: sexy più che mai con... l'intimo maschile. FOTO

Le foto fatte in casa da Diletta Leotta in intimo infiammano i social. Intanto la conduttrice DAZN respira.. Aria di Natale

La conduttrice sportiva di Dazn e compagna del portiere del Newcastle Loris Karius (relazione d'amore che ha portato alla nascita della piccola Aria il 16 agosto proprio il giorno del suo 32esimo compleanno) ha posato per una serie di scatti dove indossa modelli di intimo uomo. Sarà pure un 'abbigliamento' maschile, ma la femminilità e la sensualità di Diletta Leotta emergono con forza da queste foto.

Diletta Leotta, Aria... di Natale

Intanto Diletta Leotta - reduce dall'ospitata su Canale 5 domenica pomeriggio da Silvia Toffanin, dove si è commossa durante l'intervista (leggi qui: Diletta Leotta in lacrime a Verissimo: quelle parole su Elodie e su...) - è già pronta a festeggiare le sue prime festività da mamma. "Il nostro primo Natale", ha scritto in un post social a corredo di un video che la vede tenere in braccio la figlia Aria nella casa addobbata con albero, lucine e decorazioni. «Donna meravigliosa e mamma stupenda. Siete bellissime», si legge tra i commenti. «Che tesoro Aria, è emozionante come guarda la lucine».

