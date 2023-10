Diletta Leotta, bikini e mare a ottobre. Karius mano sul lato B da... VAR!

Diletta Leotta in bikini nel mare siciliano d'ottobre

"Nel mio posto del cuore", scrive Diletta Leotta sui social postando alcune foto dalla Sicilia. La showgirl di Catania e conduttrice sportiva su Dazn si concede qualche giorno di relax vista la pausa della serie A, ferma per la sosta delle Nazionali (Italia-Malta a Bari e poi trasferta in Inghilterra, tappa quasi decisiva nella strada alla qualificazione di Euro 2024).

Diletta Leotta posta qualche foto con il mare sullo sfondo: questo ottobre caldissimo, quasi estivo invita a qualche fuga verso la spiaggia. Ecco dunque la soubrette siciliana in costume: un bikini che mostra la sua forma fisica top, a circa due mesi dal parto della piccola Aria avuta con il compagno Loris Karius.

Diletta Leotta e Karius, il 'tocco di mano' del portiere da... "Var"

Anche l'estremo difensore del Newcastle è sceso in Sicilia con la sua Diletta. I due posano in una foto abbracciati insieme, con la mano del calciatore tedesco che scivola giù in direzione lato B della Leotta.

Una presa sicura da... grande portiere! "Guardiamo il var: il tocco c’è", il divertente commento di un follower.

"Che parata Karius", aggiunge un altro fan della coppia. Foto in gallery!