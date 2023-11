Dimarco, autore del gol a centrocampo in Inter-Frosinone (foto Lapresse)

Dimarco, gol a centrocampo in Inter-Frosinone

Il gol segnato in Inter-Frosinone da Federico Dimarco resterà nella memoria di tanti appassionati di calcio. Un tiro pazzesco, calciato da 56 metri che ha sorpreso e battuto il portiere Stefano Turati.

"Se volevo tirare in porta? All'inizio ho visto Dumfries, poi ho visto il portiere fuori e alla fine meno male che è entrata altrimenti mi sarei preso un mare di insulti che neanche m'immagino - ha detto ai microfoni di Dazn il giocatore nerazzurro - È uno dei miei gol più belli".

Magia con alcuni precedenti che tornano alla memoria.

Dimarco e i gol da centrampo: da Maradona a Recoba e Stankovic, che magie

In casa interista subito è venuto alla mente un'artista in fatto di alta balistica: il Chino Alvaro Recoba che in un match sul campo dell'Empoli (1-1) del 25 gennaio 1998 segnò una rete molto simile più o meno dalla stessa posizione del campo.

I colori nerazzurri videro un'altra prodezza da distanza siderale, anzi due, a firma Dejan Deki Stankovic: in Champions League il 5 gennaio 2011 contro lo Schalke 04 e due anni (17 novembre 2009) prima a Marassi contro il Genoa (il momentaneo 0-3 scavalcando Amelia, poi la partita finì 0-5).

Non solo Inter. Indimenticabile Diego Maradona in Napoli-Verona nella stagione '85/'86: il Pibe de Oro beffò Giuliani.

E poi c'è Fabio Quagliarella, artista nei gol impossibili e su tuttti quello da centrocampo nel 2007 in Chievo-Sampdoria.

A Roma nessuno si è scordato della prodezzo di Alessandro Florenzi di fonte al Barcellona di Leo Messi: anche lui siglò un gol da centrocampo (da 55,5 metri, più o meno la distanza di Dimarco, ma dall'altro lato del campo) nell'1-1 di Champions League contro il Barcellona all'Olimpico superando un esterefatto Ter Stegen. Un gol "da mani in faccia, una cosa che non capita tutti i giorni", disse poi l'attuale terzino del Milan.

O Fabrizio Miccoli in un Palermo-Chievo 4-1 fece esplodere il tifo rosanero.

E ancora: all’Europeo del 2021 Patrick Schick, in Repubblica Ceca-Scozia, riuscì a battere da metà campo il portiere britannico. A proposito di inglesi, David Beckham era uno specialista in materia: ad esempiom un suo pallonetto da 50 metri contro il Wimbledon fu adrenalina pure per i tifosi del Manchester United.

Di esempi ce ne sarebbero molti altri. Senza tornare troppo indietro nel tempo, un paio di settimane fa è stato Harry Kane a timbrare da 50 metri: l'attaccante del Bayern Monaco ha pennellato un pallonetto nell'8-0 contro il Darmstadt