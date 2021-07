Diritti tv: Coppa Italia a Mediaset. Però la Rai si consola con...

Coppa Italia a Mediaset: assegnati i diritti tv

Mediaset si aggiudica la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Si chiude così questa ultima partita dei diritti tv, in una stagione che ha visto l'assegnazione della serie A a Dazn (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a Sky in ogni turno), olte a Champions League (divisa tra Sky, Mediaset e Amazon) e le altre coppe Europee (Sky e Dazn, che sta per accogliere nella sua squadra Giorgia Rossi al fianco di Diletta Leotta). Vediamo i dettagli sull'assegnazione della Coppa Italia a Mediaset.

Coppa Italia a Mediaset e in radio diritti alla Rai

La Coppa Italia e la Supercoppa italiana saranno trasmesse su MEDIASET per i prossimi tre anni. Lo ha deciso l'Assemblea della Lega Serie A. La tv del biscione ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti radiofonici per 400mila euro a stagione.