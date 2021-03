Diritti tv, Serie A e Champions tutta su Tim. Sky, dà l'addio anche a...

Diritti tv, serie A e Champions League: pacchetti Timvision con Dazn-Amazon e Mediaset o Now per il calcio in streaming?

Tutto il calcio (o quasi) su Tim? La situazione dei diritti tv legati al calcio al momento resta complessa per i tifosi che volessero vedere tutti i match di Champions League e serie A. A rigor di logica servirebbero 3 abbonamenti: Dazn (per il campionato: 7 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva), Sky o Mediaset (per 121 match della massima competizione europea) e Amazon (che ha 16 match in esclusiva di Champions). Ma, come si diceva Timvision potrebbe cambiare le carte in tavola semplificando la situazione e permettendo una visione completa in streaming visto che grazie ad essa si può accedere ai contenuti di Amazon Prime Video, Dazn, Mediaset e Now. Ad esempio, attualmente chi vuole seguire la serie A può aderire alla promozione a 29,99 euro Tim Vison + Dazn (3 partite per ogni giornata di campionato) + Now (le restanti 7 più la Champions). Possibile dunque che vengano studiati pacchetti in vista della prossima stagione. Ad esempio: Dazn e Amazon Prime (che hanno le rispettive esclusive su serie A e Champions) più uno a scelta fra Mediaset e Now (per gli altri match europei).

Diritti tv serie A, Sky: fumata nera per i 3 match in co-esclusiva con Dazn. E Mediaset...

Intanto Sky non ha preso il famoso pacchetto 2 della serie A, quello che avrebbe portato alla pay tv di Comcast 3 match in co-esclusiva con Dazn: l'offerta da 87,5 milioni (alzata rispetto ai 70 mln iniziali) non è passata in Lega Calcio visto che sono arrivati 13 voti favorevoli, ma ne sarebbero serviti 14. Hanno pesato le astensioni di Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina. Aquesto punto servirà un nuovo bando: Amazon e Discovery restano alla finestra e attenzione anche a Mediaset che potrebbe provarci soprattutto se dovesse tornare calda l'ipotesi di dare una partita di serie A in chiaro ogni turno.