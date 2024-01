Il colpo di Giuntoli si presenta:"Inter? Ho fatto bene a firmare con la Juve"

Tiago Djalò: "Inter? Ho fatto bene a firmare con la Juve"

"Inter? Sono contento di essere qui, club grande e con molta storia, penso di aver fatto bene a firmare con la Juventus", le parole del 23enne difensore portoghese Tiago Djalò. L'ex Lille (e Milan, andò in Francia a 19 anni nell'affare Leao) si presenta al mondo bianconero. E sulla sua nuova squadra spiega: "Sono molto contento, la squadra è forte. Abbiamo un allenatore molto forte e penso di poter imparare tanto con lui. Sono arrivato adesso e mi sento molto bene, mi piace come la squadra gioca e per me è più facile, darò tutto per la squadra". L'infortunio ai legamenti è superato: "Mi sento bene, il ginocchio ora è ok. Sono pronto e darò tutto per la squadra. Posso giocare a sinistra, destra o in mezzo, è uguale"

Juventus, Tiago Djalò: "Mi ispiro a Thuram". E lancia la sfida scudetto all'Inter

"Giunti mi ha paragonato a Tomori? Siamo un po' diversi, ma rispetto la sua opinione. Il mio idolo? Mi piace di ispirarmi a Thuram", spiega Tiago Djalò. Il difensore bianconero crede nel tricolore: "Dobbiamo fare un buon lavoro, vogliamo vincere, è un campionato difficile e dovremo cercare di giocare bene. Penso che abbiamo qualità per vincere lo scudetto". a Torino raggiunge Timothy Weah, suo compagno di squadra al Lille. "Mi ha parlato, mi ha detto che abbiamo una squadra di qualità, ma lo sapevo già. Io son venuto qui perché ho capito il progetto della Juve per me. Tim è stato importante, ma non è cambiato niente dopo che ci siamo parlati"

Juventus, Tiago Djalò su Leao, Allegri e la maglia 33 bianconera

Sul suo compagno di nazionale, Rafael Leao, Djalò spiega: "Lui è contento per me perché conosco Rafa da molto tempo, abbiamo giocato insieme in Portogallo. Lui fa il suo lavoro e io faccio il mio, se ci dovessi affrontare darò tutto per giocare bene, lui è di qualità ma non ho problemi ad affrontare nessun giocatore"

Il primo contatto con Max Allegri: "Abbiamo parlato, mi ha dato fiducia, mi conosce bene e io so come gioca la squadra. Avremo tempo per approfondire", sottolinea Tiago Djalò. E aggiunge: "Ho parlato molto con Danilo e Alex Sandro, la squadra vuole aiutarmi e mi sento bene". Alla Juventus avrà la maglia numero 33: "Al Lille avevo la 3 ma qui ce l'aveva Bremer, ho aggiunto solo un 3". Prossima ferma Juve-Empoli (prima del derby d'Italia contro l'Inter): "Io mi sento bene, ho lavorato ieri e oggi con la squadra, decide Allegri, sono tranquillissimo"