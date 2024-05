Djokovic cade a Roma. Sinner numero 1 Atp (anche senza giocare a Parigi) se...

Sinner numero 1 al mondo dopo il Roland Garros? Anche senza giocare se Djokovic...

Il sorprendente ko di Novak Djokovic al 3° turno degli Internazionali d'Italia, oltre a confermare il momento difficile del quasi 37enne serbo (li compirà il 22 maggio) ancora a secco di titoli e di finali in questo travagliato 2024, apre spiragli molto interessanti a Jannik Sinner, sempre più vicino al numero uno del ranking mondiale. Il 22enne altoatesino potrebbe diventare numero 1 al mondo dopo il Roland Garros anche senza scendere in campo a Parigi (è in dubbio per un infortunio all'anca che sta curando al JMedical).

Djokovic, campione in carica al Bois de Boulogne, per restare in vetta deve arrivare almeno in finale. Teoricamente in corsa per la leadership anche il 28enne russo Daniil Medvedev che dovrebbe però raggiungere la finale al Foro Italico e vincere a Parigi. Matematicamente tagliato fuori per la prima posizione invece il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz.

Djokovic, 'ko colpa della borraccia in testa? Oggi senza equilibrio e coordinazione, farò esami'

L'episodio della borraccia che lo ha colpito in testa venerdì sera può aver influito sulla sconfitta di Djokovic contro il cileno Alejandro Tabilo? "Non ho fatto alcun esame. Ieri mi sono allenato bene. Oggi, sotto forte stress, non ho sentito alcun dolore ma mi sentivo fuori equilibrio e senza coordinazione. Mi sentivo un giocatore completamente diverso rispetto a quello di venerdì. Nei prossimi giorni farò degli esami e vediamo cosa sta succedendo". Così in conferenza stampa Novak Djokovic dopo la sconfitta al terzo turno degli Internazionali d'Italia, ko arrivato due giorni dopo lo sfortunato episodio della borraccia di alluminio che lo ha accidentalmente colpito alla testa mentre stava firmando autografi sul campo centrale dopo la vittoria al 2° turno sul francese Corentin Moutet.

"È stata una situazione davvero sfortunata -prosegue il numero uno del mondo in conferenza stampa-. È stato un incidente. Ho sentito un colpo molto forte alla testa. Successivamente ho ricevuto assistenza medica. Ho passato mezz'ora, un'ora con nausea, vertigini, perdita di sangue. Sono riuscito a dormire bene. Avevo mal di testa. Ieri andava abbastanza bene ma forse così bene non va. Voglio dire, il modo in cui mi sono sentito in campo oggi era proprio come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni. Semplicemente senza ritmo, senza alcun equilibrio. E' un po' preoccupante. Tutto deve essere migliore affinché io abbia almeno una possibilità di vincere Roland Garros e Olimpiade".

Djokovic saluta gli Internazionali d'Italia, Tabilo lo batte 6-2, 6-3

Si ferma al 3° turno la corsa di Novak Djokovic agli Internazionali d'Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking Atp e 29 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e otto minuti.